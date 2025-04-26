وفاة موظفة مختبرية بصحة كركوك بسبب "النزفية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، يوم السبت، بتسجيل ثاني حالة وفاة لموظفة مختبرية بعد إصابتها بالحمى النزفية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن هذه الحالة تُعد رابع حالة وفاة مرتبطة بالحمى النزفية في كركوك خلال الفترة الأخيرة، والثانية بين كوادر دائرة الصحة"، مبيناً أن "الموظفة كانت تعمل ضمن الكادر المختبري في مستشفى كركوك التعليمي، وتم تشخيص إصابتها بالحمى النزفية قبل أيام قليلة، لكنها فارقت الحياة اليوم متأثرة بمضاعفات المرض".

وأضاف أن "دائرة صحة كركوك كثفت إجراءاتها الوقائية داخل المؤسسات الصحية، وأخضعت الكوادر الطبية والتمريضية للفحوصات اللازمة لضمان عدم تفشي الإصابات"، مشيراً إلى أن "الحالة الجديدة ترفع عدد الوفيات الإجمالي في المحافظة إلى أربع حالات منذ بداية تسجيل الإصابات هذا العام".

وكان مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، قد أعلن يوم أمس عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين نتيجة تفشي مرض الحمى النزفية في المحافظة، مؤكدًا أن فرق الاستجابة السريعة تواصل جهودها لاحتواء المرض والحد من انتشاره.