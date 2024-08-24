وفاة مهندس وإصابة ثلاثة من بلدية الموصل بحادث سير خلال الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ توفي مهندس وأصيب ثلاثة موظفين بجروح من بلدية الموصل، اليوم السبت، في حادث سير مروري على طريق كربلاء - النجف أثناء تأديتهم مهامهم خلال زيارة الأربعينية للإمام الحسين.

وقال مصدر في البلدية لوكالة شفق نيوز، إن المهندس توفي، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الحادث الذي وقع أثناء مشاركتهم في الجهد الخدمي المرسل من بلدية الموصل إلى كربلاء.

وأوضح المصدر أن الفريق تعرض لحادث سير مع شاحنة أثناء تأديته لمهام خدمية في زيارة الأربعينية.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد أعلن الأسبوع الماضي عن مشاركة الجهد الخدمي في نينوى بزيارة الأربعينية، حيث أرسلت المحافظة 120 عجلة خدمية للمشاركة في المناسبة.