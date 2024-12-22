وفاة "منتسب الشلامجة" تتفاعل.. عائلته تطالب بالتحقيق ومحاسبة المقصرين

شفق نيوز/ طالبت عائلة منتسب توفي أثناء احتجازه في التوقيف بمنفذ الشلامجة، بالتحقيق ومحاسبة المقصرين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، توفي أحد الموقوفين داخل مركز شرطة الشلامجة، في محافظة البصرة، وسط ظروف غامضة.

وبحسب رواية عم المنتسب لوكالة شفق نيوز، فإن المتوفي عاد إلى الخدمة بعد قرار إعادة المفصولين بعقود، وكان في طريقه لتوديع زوجته المتجهة إلى إيران يوم الحادث، لكن موظف المنفذ أصر على توقيفه بعد العثور على اسمه في سجلات الحاسوب".

وأشار ذوو المتوفي إلى أن "التدخلات بما فيها تدخل مسؤولته المباشرة، لم تنجح في إقناع الموظفين بمراجعة الخطأ".

ظروف الوفاة

وكان المتوفي يعاني من أمراض مزمنة، أبرزها نقص الدم الحاد، حيث ينخفض مستوى دمه إلى ما دون الأربعة، ما يجعله بحاجة إلى رعاية طبية مستمرة. ورغم حالته الصحية الحرجة، لم يتم نقله إلى المستشفى أثناء احتجازه، وفقًا لتصريحات عائلته. وبعد بضعة أيام من التوقيف، فارق الحياة نتيجة نقص حاد في الدم.

وطالبت عائلة المتوفي بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة الجهات المقصرة، وأعلنت أنها أقامت دعوى قضائية ضد ضابط الاستخبارات المسؤول.

من جهتها، أكدت مفوضية حقوق الإنسان أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة بالتعاون مع قيادة شرطة البصرة، التي أعلنت بدورها التزامها بمتابعة الموضوع للوصول إلى حقيقة ما حدث.