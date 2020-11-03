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وفاة ممثل خامنئي في العراق لإصابته بفيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-03T14:16:40+0000
وفاة ممثل خامنئي في العراق لإصابته بفيروس كورونا

شفق نيوز/ ذكرت وسائل اعلام إيرانية يوم الثلاثاء أن الشيخ نجف نجفي روحاني، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في العراق قد توفي متأثرا بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "همشهري" الإيرانية، توفي مسؤول تمثيل بعثة المرشد الإيراني في العراق، نجف نجفي روحاني، في مستشفى شهيد بهشتي بمدينة قم الإيرانية، بعدما اشتدت عليه الإصابة بمرض كورونا، خلال الشهر الماضي.

وأشار تقرير لوكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية، إلى أن نجفي روحاني كان قد ترك العراق وعاد إلى إيران مؤخرا؛ وذلك بعدما توقف إرسال الزوار الإيرانيين إلى العراق؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ونوه التقرير إلى أن نجفي روحاني، كان يتولى في السابق مسؤولية تمثيل بعثة المرشد الإيراني في المدينة المنورة، ثم تولى ذات المنصب في العراق لاحقا، وكان يقدم خدمات للزوار الإيرانيين في كربلاء.

وكانت إيران أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كورونا في صفوف مسؤولي النظام، من وزراء ومستشارين للمرشد خامنئي، وقادة عسكريين بالحرس الثوري، كان آخرهم قائد القوات الجوية للحرس الثوري.

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