وفاة مصور كاظم الساهر والأهم في تاريخ الرياضة العراقية

شفق نيوز/ نعت الأوساط الفنية في العراق اليوم الجمعة، المصور المعروف علوان السوداني، الذي وافته المنية في أحد مستشفيات العاصمة بغداد يوم أمس الخميس.

والسوداني، معروف بعلاقته الوثيقة بالفنان كاظم الساهر، حيث رافقه لمدة طويلة، والتقط له أبرز الصور المشهورة، اضافة الى انه مصور المنتخب العراقي.

ونقل الإعلامي الفني، حيدر النعيمي خبر وفاة السوداني في أحد مستشفيات بغداد يوم أمس.

وأضاف النعيمي في منشور عبر صفحته في فيسبوك، أن ”علوان السوداني هو صاحب الصورة المعروفة للساهر وهو يعزف البيانو بأغنية (محروس) وكذلك الصورة المعروفة عربيا في أول ظهور للساهر بمهرجان جرش وهو يعزف على آلة الطار، وكان السوداني المصور الخاص بمسلسل (المسافر) بتفاصيله وكواليسه كافة وكذلك حفلات الساهر كافة بمهرجان بابل“.

واشار إلى أن ”علوان السوداني يعد كذلك المصور الأهم في تاريخ الرياضة العراقية حيث كان مصور المنتخب الوطني العراقي في أبرز بطولاته في الثمانينيات، وحاز على جائزة أجمل صورة لحارس مرمى السعودية محمد الدعيع في كأس الخليج ١٩٨٤“.

ولم توضح وزارة الصحة العراقية، أو النقابات الرسمية، أي تفاصيل عن الوفاة، وفيما إذا كانت بسبب فيروس كورونا، أو وفاة طبيعية، وقد تحدثت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه توفي إثر سكتة قلبية.

وعمل علوان المصور الأول في صحيفة البعث الرياضي، ومجلة الرشيد، كما ساهم في توثيق حياة نجوم الفن في بدايات ظهورهم وأبرزهم حاتم العراقي.