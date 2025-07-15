وفاة مسؤول سابق داخل سجن البصرة واحتجاجات بين النزلاء تنتهي بإصابات

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة مدير التسجيل العقاري الأسبق في قضاء الزبير داخل سجن البصرة، تزامناً مع احتجاجات شهدها السجن ذاته أقدم خلالها عدد من النزلاء على إيذاء أنفسهم باستخدام أدوات حادة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزيل المتوفى كان يشغل منصب مدير التسجيل العقاري في الزبير، ويقضي حكماً بالسجن لمدة ست سنوات وفق المادة 289 من قانون العقوبات، على خلفية قضايا تتعلق بالنزاهة"، مشيراً إلى أن "الوفاة وقعت داخل مستشفى البصرة التعليمي بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية نتيجة معاناته من مشاكل قلبية مزمنة وارتفاع حاد في ضغط الدم".

وفي سياق متصل، أفاد المصدر ذاته بأن "تسعة نزلاء داخل أحد أقسام سجن البصرة المركزي أقدموا على إيذاء أنفسهم باستخدام شفرات حادة، احتجاجاً على إجراءات حجر فرضتها إدارة السجن كعقوبة انضباطية"، مضيفاً أن "النزلاء أُصيبوا بجروح مختلفة، وتمت معالجتهم داخل مستوصف السجن، فيما نُقل أحدهم إلى مستشفى البصرة التعليمي بسبب تدهور حالته الصحية".

وأكد أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادثتين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة".