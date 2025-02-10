وفاة مسافر تجبر طائرة الخطوط الجوية العراقية على الهبوط في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مطار بغداد، يوم الاثنين، بأن طائرة عراقية اضطرت للهبوط في المطار اثر وفاة أحد المسافرين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، كانت في رحلة متوجهة من البصرة إلى أربيل، اضطرت للهبوط اضطرارياً في مطار بغداد بعد وفاة أحد المسافرين.

وأكد المصدر أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري إثر تدهور حالة المسافر الصحية، حيث تم إنزال جميع الركاب في مطار بغداد.

وأشار المصدر الى الاتصال بالإسعاف لنقل المتوفى إلى المستشفى بعد تأكيد وفاته على متن الطائرة.