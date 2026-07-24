وفاة آمر لواء في الجيش العراقي "غرقا"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة آمر لواء في الجيش العراقي، غرقا بنهر دجلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "آمر لواء 103 في الفرقة 25 بالجيش العراقي، العميد الركن فيصل الخفاجي، توفي نتيجة تعرضه الى حادث غرق اثناء السباحة".

وأضاف أن "الخفاجي كان قد استأجر مزرعة ضمن منطقة القصيرين تقع على نهر دجلة مع عائلته، وبحسب إفادة زوجته، فإنه نزل للسباحة في النهر قرب المزرعة، وشاهدته يغطس في الماء وبعدها اختفى"، مبينا أن "الزوجة لم تطلب الشكوى ضد أي شخص".