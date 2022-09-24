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وفاة مدير بشرطة ذي قار بحادث سير وشقيق نائب يتسبب بحبس شرطي مرور

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-24T20:24:45+0000
وفاة مدير بشرطة ذي قار بحادث سير وشقيق نائب يتسبب بحبس شرطي مرور

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم السبت، بوفاة مدير في شرطة محافظة ذي قار اثر حادث سير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه تم تسجيل حادث انقلاب مركبة نوع (تيكو) يقودها المقدم ضياء عبد الامير مدير البطاقة الوطنية في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، لافتا إلى أن الحادث وقع في قضاء الرفاعي الشارع العام ونتج عنه وفاة المقدم على الفور.

وفي شأن مروري آخر؛ أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن شقيق عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة الديوانية تسبب بسجن منتسب مرور من النجف. 

وتابع المصدر؛ أن المنتسب في المرور اوقف شقيق النائب عند سيطرة مفرق غماس التي تقع وسط المحافظتين بعد أن حاول الدخول للنجف عبر ضرب السيطرة واهانة المنتسب.

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