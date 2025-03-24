وفاة مدير الدفاع المدني السابق ومستشار وزير الداخلية الفريق كاظم بوهان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الاثنين، بوفاة مدير الدفاع المدني السابق، والمستشار الفني لوزير الداخلية، الفريق كاظم بوهان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، "بوفاة الفريق كاظم بوهان إثر جلطة قلبية لم تمهله طويلاً، في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد".

يذكر أن بوهان تقلد مناصب عديدة في وزارة الداخلية، آخرها تسنمه منصب المستشار الفني لوزارة الداخلية في 30 كانون الثاني/ يناير 2023، بعد أن قضى نحو 8 سنوات في إدارة مديرية الدفاع المدني العامة.