وفاة مدني وإصابة 4 بحادث سير جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة وإصابة أربعة آخرين في حادث سير وقع جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع ظهر اليوم بين سيارة نوع BMW واخرى نوع (كيا) حمل، على طريق كركوك داقوق (35 كم جنوب كركوك)، حيث أسفر عن وفاة مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت الى مكان الحادثة وأخلت الجثة للطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، مبيناً أنه "تم فتح تحقيق بالحادث، وأن سبب الأولي هو السرعة المفرطة من سائق السيارة الأولى".