وفاة مدني وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير على طريق كركوك السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بأن مدنيا لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بحادث سير وقع على طريق كركوك السليمانية شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز ، بأن "حادث سير وقع لمركبة مدنية انحرفت عن الطريق العام بين كركوك والسليمانية ضمن ناحية قرهنجير (35 كم شمال كركوك)، ما تسبب بوفاة مدني وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أن "السرعة الفائقة للسائق حالت دون سيطرته على المركبة، فانحرفت وسقطت في الوادي"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتقلي العلاج".