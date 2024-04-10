وفاة مدني واصابة خمسة آخرين بحوادث سير في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاربعاء، بوفاة مدني طاعن بالسن، واصابة خمسة مدنيين آخرين في ثلاثة حوادث سير اثنان منهما بسبب الأمطار وشدتها في كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث الأول وقع في شارع القدس وسط كركوك، عندما كان رجل من مواليد 1954 وهو كبير في السن كان يروم عبور الشارع فجاء شاب يستقل سيارة نوع فورد و صدمه بقوة تسبب عنها وفاته في ذات اللحظة للسرعة الفائقة التي كان يقود بها، الذي اعتقل من قبل دوريات الشرطة، وتم نقل الجثة للطب العدلي والسائق للاحتجاز".

وأضاف المصدر، أن" الحادث الثاني وقع على طريق كركوك ناحية الرشاد (35 كم جنوب غرب كركوك)، بين سيارة نوع (أوبل)، وسيارة صهريج تنقل المشتقات النفطية حيث بسبب شدة الأمطار وانحراف السيارة الاولى التي اصطدمت بالصهريج وتسبب عن الحادث اصابة سائقي السيارتين، وتم نقلهما الى المستشفى للعلاج".

وتابع المصدر أن "الحادث الثالث وقع بين قضاءي داقوق وطوز خورماتو جنوبي كركوك حيث انحرفت سيارة مدنية عن الطريق العام وانقلبت وأسفر عنها اصابة ثلاثة مدنيين بجروح متوسطة نقلوا على اثرها الى مستشفيات كركوك للعلاج".