وفاة مدني واصابة ثلاثة آخرين بحادث سير على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بأن مدنيا لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بحادث سير وقع على طريق بغداد كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع بين سيارتين على الطريق العام بين بغداد وكركوك ضمن قضاء طوز خورماتو (55 كم جنوبي كركوك)، ما تسبب بوفاة مدني وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أن "السرعة الفائقة للسائق حالت دون سيطرته على المركبة، فانحرفت واصطدمت بالسيارة الثانية"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتقلي العلاج".