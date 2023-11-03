وفاة "محكوم" خطير داخل سجن الحوت و"نهر" ينهي حياة طفل في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوفاة ارهابي "خطير" داخل سجن الناصرية المركزي.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "ارهابيا خطيراً يبلغ من العمر 55 عاماً توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بظروف غامضة"، لافتا إلى أن "السجين المتوفي محكوم بالإعدام 3 مرات مع حكم 15 عاماً وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر، كما أن "طفلاً يبلغ من العمر 3 أعوام توفي بحادث غرق في أحد الأنهر القريبة من منزله بقرية خفاجة في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة عندما كان يلهو قرب النهر"، لافتا إلى ان "القوات الأمنية نقلت جثة الغريق إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث