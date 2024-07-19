وفاة محافظ نينوى الأسبق دريد كشمولة بعد صراع مع المرض

شفق نيوز/ توفي في احد مستشفيات اربيل اليوم الجمعة، محافظ نينوى الأسبق دريد كشمولة بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز "إن محافظ نينوى الأسبق وعضو مجلس النواب العراقي في دورة سابقة دريد كشمولة توفي اليوم الجمعة بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 81 عاماً في احد مستشفيات اربيل".

واضاف المراسل نقلاً عن مقربين من كشمولة ان المحافظ كان يعاني من أزمات قلبية رقد على اثرها بمستشفيات اربيل لأكثر من مرة قبل ان يفارق الحياة.

وشغل دريد كشمولة منصب محافظ نينوى من 2004 الى 2009 ثم تولى مهام نائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي.

وتعرض كشمولة لعدة محاولات اغتيال من قبل التنظيمات المتطرفة وخصوصاً القاعدة إبان إدارته لمحافظة نينوى.