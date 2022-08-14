وفاة متقاعد أثناء تسلمه راتبه في اربيل و مصرع امرأة وابنتها بحريق في بابل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة بنك (قلا) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، وفاة متقاعد اثناء ذهابه الى البنك لتسلم راتبه التقاعدي.

وقالت مديرة المصرف شيرين روژبياني في تصريح لوكالة شفق نيوز ان "المتقاعد توفي الساعة 5:00 فجرا اثناء قدومه الى المصرف لتسلم راتبه التقاعدي "، مشيرة الى ان "المتقاعد لم يتوفَ في طابور تسلم الراتب لانه جاء قبل فتح باب المصرف".

واضافت أن "الشخص المتوفى كان مصابا بمرض القلب ويبلغ من العمر 65 عاما وهو ما اهالي اربيل".

في غضون ذلك لقيت امرأة مع ابنتها البالغة من العمر 16 سنة حتفهما بحريق اندلع في منزلهما بمنطقة الرغيلة التابعة لناحية ابي غرق في محافظة بابل، بسبب انفجار أسطوانة غاز وفق التحقيقات، بحسب مصدر أمني.