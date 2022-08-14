سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة متقاعد أثناء تسلمه راتبه في اربيل و مصرع امرأة وابنتها بحريق في بابل

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-14T09:40:26+0000
وفاة متقاعد أثناء تسلمه راتبه في اربيل و مصرع امرأة وابنتها بحريق في بابل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة بنك (قلا) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، وفاة متقاعد اثناء ذهابه الى البنك لتسلم راتبه التقاعدي.

وقالت مديرة المصرف شيرين روژبياني في تصريح لوكالة شفق نيوز ان "المتقاعد توفي الساعة 5:00 فجرا اثناء قدومه الى المصرف لتسلم راتبه التقاعدي "، مشيرة الى ان "المتقاعد لم يتوفَ في طابور تسلم الراتب لانه جاء قبل فتح باب المصرف".

واضافت أن "الشخص المتوفى كان مصابا بمرض القلب ويبلغ من العمر 65 عاما وهو ما اهالي اربيل".

في غضون ذلك لقيت امرأة مع ابنتها البالغة من العمر 16 سنة حتفهما بحريق اندلع في منزلهما بمنطقة الرغيلة التابعة لناحية ابي غرق في محافظة بابل، بسبب انفجار أسطوانة غاز وفق التحقيقات، بحسب مصدر أمني.

related

صور .. وفاة شخص وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين

Date: 2022-06-24 13:09:57
صور .. وفاة شخص وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين

محافظة عراقية تعطل الدوام الخميس وتقلص الدوام ساعة بدءا من الغد

Date: 2021-07-06 20:13:59
محافظة عراقية تعطل الدوام الخميس وتقلص الدوام ساعة بدءا من الغد

صورة.. متظاهر يستعين بأسد لمواجهة الكلاب البوليسية للحكومة

Date: 2019-11-13 18:35:19
صورة.. متظاهر يستعين بأسد لمواجهة الكلاب البوليسية للحكومة

الحبس ثلاثة أشهر لناشط في بابل

Date: 2022-07-28 15:48:24
الحبس ثلاثة أشهر لناشط في بابل

ثلاث محافظات جديدة تعطل الدوام غداً بمناسبة "الشعبانية"

Date: 2022-03-18 16:56:35
ثلاث محافظات جديدة تعطل الدوام غداً بمناسبة "الشعبانية"

بابل تعلن حظرا للتجوال وذي قار تمدد

Date: 2020-03-17 18:15:33
بابل تعلن حظرا للتجوال وذي قار تمدد

شرطة بابل تنقذ "فتاة في العشرين" من محاولة انتحار في نهر الفرات

Date: 2021-02-22 08:15:52
شرطة بابل تنقذ "فتاة في العشرين" من محاولة انتحار في نهر الفرات

بابل.. حادث سير مروع يودي بحياة 5 أشخاص بينهم طفلان

Date: 2022-04-29 19:00:26
بابل.. حادث سير مروع يودي بحياة 5 أشخاص بينهم طفلان