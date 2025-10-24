وفاة إمام جامع بعد إتمامه خطبة الجمعة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر محلي في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، بوفاة خطيب وإمام أحد الجوامع في العاصمة بعد انتهائه من أداء خطبة صلاة اليوم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشيخ سعيد شاهر الجبوري، إمام وخطيب جامع الحمزة بن عبد المطلب، توفي بعد أن ألقى خطبة الجمعة في جامع خالد بن الوليد، وتحدث فيها عن التوحيد وحسن الخاتمة وذكر الموت المفاجئ دون إنذار".

وأضاف أن "الشيخ الجبوري شعر بتعبٍ مفاجئ بعد انتهاء الخطبة، وسرعان ما فارق الحياة داخل الجامع، وسط حالة من الحزن والذهول بين المصلين".

ونعت إدارة جامع خالد بن الوليد الراحل ببيان جاء فيه: "رحم الله الشيخ سعيد شاهر الجبوري وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه".

ويُعد الشيخ الجبوري من الكوادر الدينية المعروفة في بغداد، وله حضور مميز في الخطابة والدعوة والإرشاد، إذ عُرف بأسلوبه الهادئ ومواعظه المؤثرة.