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وفاة لاجئ عراقي في سجن باليونان

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-16T08:30:15+0000
وفاة لاجئ عراقي في سجن باليونان

شفق نيوز/ أفادت منظمة القمة المعنية بشؤون اللاجئين والمهاجرين في إقليم كوردستان وباقي مناطق ومدن العراق، يوم الأربعاء، بوفاة لاجئ عراقي داخل سجن في اليونان.

ونقلت المنظمة في بيان اليوم عن ممثلها في اليونان الشيخ حسين حمه صالح قوله، إن شاباً كوردياً من اللاجئين يُدعى (علاء كرم أمين) يُعرف بـ(عماد كركوكي) وينحدر بالأصل من مدينة كركوك تم احتجازه لمدة من الزمن في سجن كورديالوس في أثينا عاصمة اليونان.

وأضاف أن (عماد كركوكي) تدهورت حالته الصحية منذ أول أمس وتم نقله بعجالة إلى المستشفى لكنه توفي صباح أمس الثلاثاء.

وتابع حمه صالح أن المتوفى يبلغ 41 عاما من العمر وتم إبلاغ السفارة العراقية في اليونان بوفاته.

هذا ولم تشر المنظمة إلى أسباب الوفاة.

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