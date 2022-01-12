وفاة كبير مرافقي صدام حسين في الدوحة

شفق نيوز/ أعلنت عائلة رئيس النظام السابق صدام حسين، يوم الاربعاء، عن وفاة مرافق الاخير اللواء ارشد ياسين.

وكتب ابن اخ رئيس النظام السابق "معتز نمير دهام الحسن" عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن "اللواء ارشد ياسين انتقل الى رحمة الله".

كما ذكر مغردون اخرون على موقع تويتر، بأن "اللواء الطيار وكبير مرافقي الرئيس صدام قد توفي".

كما أفادت مصادر وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن أرشد ياسين توفي، مساء اليوم الاربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تدهور حالته الصحية.

ويعتبر "أرشد ياسين رشيد نجم الناصري" من أشهر الحراس الشخصيين لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وابن خالته وزوج أخته من الأم "نوال إبراهيم الحسن".

في عام 1985 ، حصل أرشد ياسين على رتبة ملازم أول، وكانت آخر رتبته العسكرية لواءً، إلا أن أنباء أفادت في تسعينيات القرن الماضي، بأن صدام حسين قد أمر بعزله ونفيه بعد تهم وجهت اليه بتهريب تحف اثرية.

وتقول وسائل إعلام أن أرشد ياسين يتقاضى معاشه التقاعدي منذ 2005 بصفته جنرالاً متقاعداً