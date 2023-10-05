وفاة أكبر معمرة في العالم جنوبي العراق عن عمر قارب 140 عاماً

شفق نيوز/ توفيت في ذي قار جنوبي العراق، أكبر معمرة عراقية بعمر قارب الـ 140 عاماً في أحد الأقضية شرقي الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المواطنة العراقية (مدلوه محمد) أو ما يعرف بـ(مدلوله) من اهالي قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية، توفيت بسبب عارض صحي، وهي تعتبر أكبر معمرة في العراق، وربما في العالم، إذ يبلغ عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عاما وهي من مواليد (1/7/1885).

وبين مراسلنا، ان مدلوله وبحسب المقربين منها فإنها متزوجة من ثلاثة رجال متوفين جميعهم ولديها ولد عسكري واحد، استشهد اثناء إحدى المعارك التي خاضتها القوات الامنية في السنين الماضية ، مشيرا إلى أن المقربين منها أكدوا ايضاً أنها لم تصب بأي خرف أثناء حياتها قبل الوفاة، وكانت تعيش حياة طبيعية، ولكنها في الآونة الأخيرة أصيبت بالنحول والعوارض الصحية مما أدت لوفاتها.

وفي 18 كانون الثاني / يناير 2023، توفيت الراهبة الفرنسية الأخت أندريه عن 118 عاما، التي كانت أكبر شخص لا يزال على قيد الحياة في العالم، حسبما أعلنت دار المسنين التي كانت تقطنها.

وتؤكد موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن اليابانية كاين تاناكا التي توفيت في العام 2018، عن عمر 119 عاما، هي أكبر معمرة في العالم .

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه نسخة من شهادة وفاة الراحلة صادرة عن وزارة الصحة العراقية، والتي تظهر تاريخ ولادتها.