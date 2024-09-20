وفاة قيادي في الحشد الشعبي بـ"نوبة قلبية"

شفق نيوز/ نعت هيئة الحشد الشعبي، يوم الجمعة، حسين جلوب حردان (أبو مسلم الساعدي) مدير مديرية حقوق الإنسان في الهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى هيئة الحشد (أبو مسلم الساعدي) الذي توفي اليوم، إثر نوبة قلبية في العاصمة بغداد بعد عطاء كبير في المسيرة الجهادية والحقوقية".

وبحسب البيان، كان حردان "واحدا من أبرز المناضلين والمجاهدين الذي بدأ مسيرة الجهاد والتضحية منذ ريعان الشباب في مقارعة النظام السابق ومجابهة الظلم والاستبداد، وفضح الممارسات القمعية للبعث".