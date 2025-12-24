وفاة قائممقام الموصل إثر سكتة قلبية خلال دوامه الرسمي

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة قائممقام الموصل بالوكالة خيري الحميدان، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار المحافظ لشؤون التخطيط، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة أثناء مزاولة عمله الرسمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحميدان، من مواليد عام 1975، كان يباشر مهامه الاعتيادية صباح اليوم داخل مبنى القائممقامية في الموصل، قبل أن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة تمثلت بسكتة قلبية".

وأضاف أن "فرق الإسعاف قامت بنقله على الفور إلى مستشفى المدينة الأهلي القريب من مبنى القائممقامية، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالسكتة القلبية رغم محاولات إنقاذه".