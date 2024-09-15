وفاة فتاة اثناء التوقيف وحالتي انتحار ببغداد وإصابة شخصين في تشييع بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانتحار فتاتين في منطقتين ببغداد، ووفاة ثالثة أثناء توقيفها في مكتب مكافحة الاتجار بالبشر ضمن قاطع الرصافة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من مواليد 2004 أقدمت على الانتحار بأسلوب الشنق مستخدمة حبلاً قامت بربطه في رقبتها داخل دارها ضمن منطقة الرشاد"، مشيراً إلى أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد".

ولفت المصدر إلى أن "فتاة أخرى من مواليد 2010، أقدمت كذلك على الانتحار باسلوب الشنق مستخدمة شال معلق في مروحة السقف داخل دارها ضمن منطقة شارع حيفا وسط بغداد".

وبين المصدر أنه "بهذه الحالتين تكون العاصمة بغداد قد سجلت 4 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية".

في حين أشار المصدر إلى أن "فتاة من مواليد 2001، موقوفة على ذمة مكتب مكافحة الاتجار بالبشر ضمن قاطع الرصافة، ساءت حالتها الصحية داخل التوقيف وأثناء نقلها الى مستشفى الشيخ زايد فارقت الحياة بالطريق".

وبين المصدر أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لحين ظهور تقرير الطب العدلي".

في حين أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، باصابة شخصين اثنين أثناء تشييع جنازة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " تشييع جنازة بمنطقة الدبات في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار، شهد اطلاق نار كثيف وأدى لإصابة شخصين اثنين بالرصاص (رجل وامرأة)، حيث تم نقلهما للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان التشييع وباشرت بملاحقة مطلقي العيارات النارية، من أجل اعتقالهم".