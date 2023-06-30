وفاة "غامضة" وانتحار شاب بـ"غاز الطبخ" و"طريق الموت" يصيب 4 مدنيين في محافظتين

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بانتحار شاب في النجف بحرق نفسه، فيما توفي رجل وسط ظروف غامضة، فضلاً عن تسجيل إصابات بحادث سير على طريق الموت بمحافظة ديالى.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً يسكن في حي الجزيرة وسط مدينة النجف، أقدم على الانتحار حرقاً بعدما أشعل النار بنفسه عن طريق قنينة غاز المطبخ".

وأضاف المصدر، أن "ذويه لم يلحقوا بإسعافه في نقله إلى مركز الحروق في المحافظة، حيث فارق الحياة متأثرا بجروحه البليغة".

وفي ديالى، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن "رجلاً توفي في فراشه بظروف غامضة في حي (التحرير) شرقي بعقوبة، فيما اتهم أشقاء المتوفى زوجته بالتسبب بوفاته من خلال (تسميمه) نتيجة خلافات عائلية".

وأشار المصدر، إلى أن "الأجهزة الأمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لبيان أسباب الوفاة، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث بالمجمل".

وعلى طريق الموت (بغداد – كركوك)، أصيب 4 مدنيين من سكان طوزخرماتو بجروح، جراء انقلاب عجلة كانت تقلهم، قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة، بحسب المصدر.

ولفت المصدر، إلى أن "الاسعافات والدفاع المدني سهلت نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وما تزال حوادث طريق بغداد - كركوك ( طريق الموت) تتصدر الحوادث المرورية المميتة في البلاد، بسبب زخم السير وغياب أعمال التطوير اللازمة لاستيعاب الحركة المرورية الاستراتيجية، التي تربط المحافظات بإقليم كوردستان.