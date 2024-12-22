وفاة غامضة لموقوف في مركز شرطة جنوبي العراق

شفق نيوز/ توفي صباح الأحد، أحد الموقوفين داخل مركز شرطة الشلامجة، في محافظة البصرة، وسط ظروف غامضة.

وذكر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه يتابع حادث وفاة أحد الموقوفين في مركز شرطة الشلامجة، والذي كان موقوفًا وفق المادة 5 من قانون قوى الأمن الداخلي.

وأوضح المكتب، أن المتوفي، وهو منتسب إلى قوى الأمن ومن مواليد 1979، تشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الوفاة يعود إلى إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي وارتفاع ضغط الدم.

وأشار المكتب، إلى أنه يواصل متابعة القضية مع قيادة شرطة البصرة، وينتظر تقرير الطب العدلي، لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.