وفاة غامضة لموقوف في البصرة.. وحقوق الإنسان تتقصى عن الأسباب

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن موقوفاً توفي إثر تعرضه لوعكة صحية في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "موقوفاً في سجن البصرة المركزي تُوفي بعد نقله إلى المستشفى"، مبيناً أن "السجين من مواليد 1977 ومن سكنة محافظة البصرة، وموقوف وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأشار إلى أن الموقوف تعرض لوعكة صحية داخل السجن، ما استدعى نقله من قبل إدارة السجن إلى إحدى المستشفيات، قبل أن يُعلن عن وفاته هناك.

من جانبه، أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، متابعة وفاة الموقوف والذي نقل إلى المستشفى مساء أمس، بعد سوء حالته الصحية.

وذكر المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه يتابع مع قسم مكافحة المخدرات نتائج تقرير الطبابة العدلية للوقوف على أسباب الوفاة.