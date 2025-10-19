وفاة غامضة لموقوف بتهمة المخدرات داخل مستشفى جنوبي العراق

شفق نيوز- المثنى

أفاد مصدر طبي، يوم الأحد، بوفاة أحد الموقوفين المحكومين وفق المادة 28 من قانون المخدرات، داخل مستشفى الحسين التعليمي في مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى جنوبي العراق.

ولم يذكر المصدر، الذي أخبر وكالة شفق نيوز، بالمعلومة، أي تفاصيل إضافية حول سبب الوفاة أو الظروف المحيطة بها، فيما أكدت الجهات المختصة فتح تحقيق لمعرفة ملابساتها.

يُذكر أن المادة 28 من قانون المخدرات تتعلق بـ"الجرائم المرتبطة بحيازة وتعاطي المواد المخدرة والعقوبات المقررة لها".