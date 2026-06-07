وفاة غامضة لضابط برتبة عميد في بغداد.. والتحفظ على امرأة ادعت تناوله "الفياجرا"

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوفاة ضابط برتبة عميد منسوب إلى وزارة الداخلية العراقية في ظروف غامضة، أثناء الاستراحة داخل منزله ضمن منطقة اليرموك في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث، وتبين لها وجود امرأة معروفة لدى المتوفى داخل المنزل، دون اتضاح طبيعة العلاقة بينهما حتى الآن.

وأضاف، أنه بحسب ادعاء المرأة، فإن العميد قد فارق الحياة إثر مضاعفات صحية ألمت به جراء تناوله حبة من المنشط الجنسي "الفياجرا"، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية المختصة تحفظت على المرأة، وفتحت تحقيقاً موسعاً للكشف عن الملابسات الحقيقية للحادث.