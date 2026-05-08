وفاة غامضة لرجل ستيني خلال سفرة عائلية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر طبي في كركوك، يوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة غامضة لرجل ستيني أثناء وجوده في سفرة عائلية شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طوارئ مستشفى كركوك الجمهوري استقبلت رجلاً يبلغ من العمر نحو 60 عاماً مفارقاً للحياة، بعد تعرضه لتدهور صحي مفاجئ خلال سفرة عائلية.

وأوضح أن ذوي المتوفى نقلوه إلى المستشفى على وجه السرعة عقب تدهور حالته الصحية، إلا أن الكوادر الطبية أكدت وفاته فور وصوله.

وأضاف المصدر أن أسباب الوفاة ما تزال غير معروفة حتى الآن، مبيناً أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والكشف عن ملابسات الوفاة وتحديد سببها بشكل دقيق.