وفاة غامضة لامرأة في تسفيرات كركوك واصطدام مروع يوقع 7 ضحايا بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بوفاة امرأة في سجن تسفيرات كركوك، فيما سقط 7 مدنيين ضحايا نتيجة حادث سير مروع ضمن محافظة ديالى.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة بعمر 34 عاماً توفيت في سجن تسفيرات كركوك، بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت لأيام عدة، رغم تقديم العلاج اللازم لها".

وأضاف المصدر، أن "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي، لغرض معرفة أسباب الوفاة".

وفي ديالى، أخبر مصدر ثانٍ، الوكالة بأن "مدنياً لقي مصرعه كما أصيب 6 آخرين، نتيجة حادث اصطدام بين مركبتين على طريق حمرين قرب ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة".