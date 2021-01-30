وفاة عامل متأثراً بإصابته بانفجار فرن الديوانية والسلطات تبحث عن 4 آخرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، يوم السبت، بوفاة عامل متأثراً بإصابته بانفجار فرن الصمون، مشيرا الى أن السلطات تبحث عن 4 آخرين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أحد عمال فرن الصمون الذي شهد، مساء اليوم، انفجاراً عرضياً توفي متأثراً بإصابة بليغة".

وأوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن ٤ عمال مفقودين".

وأفاد مصدر طبي، في وقت سابق اليوم السبت، بوقوع انفجار في احد افران الصمون بقضاء الحمزة الشرقي في محافظة الديوانية.

وأبلغ مصدر في مستشفى الحمزة العام، وكالة شفق نيوز، أن "انفجارا وقع في فرن صمون وسط قضاء الحمزة الشرقي نتيجة تسرب غاز، ادى الى جرح اكثر من 20 شخصاً".

ولفت المصدر الى أن "بعض حالات الجرحى خطرة"، مشيرا الى ان "الانفجار تسبب ايضاً بأضرار مادية بعدد من المحال المجاورة للفرن".