وفاة "عامل شاب" بعد أن دفن حياً بالتراب في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في نينوى، يوم الاحد، بوفاة "عامل شاب" بعد أن دفن حياُ بالتراب وانقاذه من قبل فرق الدفاع المدني اثناء عمله في مد الانابيب بالموصل مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن شاباً في العشرينيات من عمره توفي،اليوم، اثناء عمله في مد انابيب للصرف الصحي في الموصل، مبيناً أن "احد الشقوق التي يتم مد فيها الانابيب انهارت عليه ودفن في التراب حياً".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني تدخلت وتمكنت من اخراجه وهو على قيد الحياة، لكنه فارقها بعد ان وصل الى المستشفى بوقت قليل".

وأشار إلى أن "الشاب من عائلة فقيرة وهو المعيل الوحيد لعائلته ووحيد والديه"، لافتاً إلى أن "العمل كان في مشروع مد انابيب صرف صحي بحي الكندي الثانية بالجانب الايسر من الموصل".

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع المدني، بياناً قالت فيه إن فرقها انقذت وأسعفت عاملاً "فقد الوعي ليدفن حياً بالتراب" في ايمن الموصل.

وأوضحت في بيانها، أن فرق الدفاع المدني انقذت عاملاً تعرض لإصابة بالرأس بشكل مباشر أثناء مد انابيب الصرف الصحي بعمق أكثر من أربعة متر في منطقة حي الكندي الثانية في أيمن الموصل، حيث دفن العامل اسفل الانبوب بعد ان فقد الوعي نتيجة الاصابة وانهيار التراب فوق رأسه مما استدعى تدخل فرق انقاذ الدفاع المدني لتتمكن من اخراجه اولاً من داخل الحفرة وتقديم الاسعافات الاولية والانعاش الرئوي ثانياً قبل تامين نقله الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها