وفاة عاملين وإصابة آخرين بحادث "منهولة" في النجف

شفق نيوز- النجف

كشف مصدر في النجف، يوم السبت، عن وقوع حادث اختناق لعدد من العمال أثناء تنفيذ أعمال خدمية داخل منهولة في مجمع "قنبر السكني".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث أسفر عن وفاة عاملين اثنين وإصابة عاملين آخرين بحالات اختناق شديدة، جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن العمال من أبناء المحافظة، وأن الحادث عرضي وغير متعمد، ويرجح أن سببه استنشاق غازات داخل المنهولة أثناء العمل.

وأشار المصدر، إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.