وفاة عازف الكمان العراقي فالح حسن

شفق نيوز/ توفي عازف الكمان المعروف فالح حسن صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 79 عاماً إثر وعكة صحية المت به.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان "الفنان الكبير عازف الكمان فالح حسن والذي وافته المنية فجر"، مبينة أنها "كانت قريبة منه طوال فترة وعكته الصحية".

وولد فالح حسن في بغداد عام 1942 وفي اواخر الخمسينيات من القرن المنصرم ترأس فرقا موسيقية مصاحبة لأهم المطربين حينذاك. وله الفضل في اكتشاف أصوات غنائية ذاع صيتها .

ويعتبر مطربون ريفيون فالح حسن صاحب مدرسة مهمة في العزف المنفرد، وهو الذي جعل الكمان الالة الرئيسة في إنتاج المواويل، وتجميل الأطوار الغنائية، بروح إبداعية حساسة.

وتجول في مناطق العراق من الجنوب الى إقليم كوردستان ، للتعرف على الاطوار الغنائية التي يغنيها ابناء تلك المناطق، فعرف كل الاطوار الريفية والبدوية وغناء اهل المنطقة الغربية .