سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة عازف الكمان العراقي فالح حسن

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-24T08:02:30+0000
وفاة عازف الكمان العراقي فالح حسن

شفق نيوز/ توفي عازف الكمان المعروف فالح حسن صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 79 عاماً إثر وعكة صحية المت به.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان "الفنان الكبير عازف الكمان فالح حسن والذي وافته المنية فجر"، مبينة أنها "كانت قريبة منه طوال فترة وعكته الصحية".

وولد فالح حسن في بغداد عام 1942 وفي اواخر الخمسينيات من القرن المنصرم ترأس فرقا موسيقية مصاحبة لأهم المطربين حينذاك. وله الفضل في اكتشاف أصوات غنائية ذاع صيتها .

ويعتبر مطربون ريفيون فالح حسن صاحب مدرسة مهمة في العزف المنفرد، وهو الذي جعل الكمان الالة الرئيسة في إنتاج المواويل، وتجميل الأطوار الغنائية، بروح إبداعية حساسة.

وتجول في مناطق العراق من الجنوب الى إقليم كوردستان ، للتعرف على الاطوار الغنائية التي يغنيها ابناء تلك المناطق، فعرف كل الاطوار الريفية والبدوية وغناء اهل المنطقة الغربية .

related

وفاة الشاعر العراقي عادل محسن

Date: 2020-09-17 08:57:01
وفاة الشاعر العراقي عادل محسن

"حوت الناصرية" يبتلع مداناً بالإرهاب تونسي الجنسية

Date: 2021-08-22 11:31:22
"حوت الناصرية" يبتلع مداناً بالإرهاب تونسي الجنسية

بالفيديو.. ما حقيقة وفاة الفنان العراقي أياد راضي؟

Date: 2020-02-27 19:49:16
بالفيديو.. ما حقيقة وفاة الفنان العراقي أياد راضي؟

السرطان ينهي حياة نزيل سبعيني في "سجن الحوت" بالناصرية

Date: 2021-08-18 08:51:38
السرطان ينهي حياة نزيل سبعيني في "سجن الحوت" بالناصرية

وفاة النجمة المصرية نادية لطفي

Date: 2020-02-04 13:11:07
وفاة النجمة المصرية نادية لطفي

وفاة الشخص الذي احرقته زوجته بذي قار بسبب زواجه من ثانية

Date: 2021-05-04 11:42:22
وفاة الشخص الذي احرقته زوجته بذي قار بسبب زواجه من ثانية

حالتا وفاة و30 اصابة جديدة بكورونا في محافظتين والحكومة تتجه لحظر جزئي

Date: 2020-06-06 15:11:03
حالتا وفاة و30 اصابة جديدة بكورونا في محافظتين والحكومة تتجه لحظر جزئي

وفاة المرجع محمد سعيد الحكيم اثر سكتة قلبية مفاجئة

Date: 2021-09-03 14:21:43
وفاة المرجع محمد سعيد الحكيم اثر سكتة قلبية مفاجئة