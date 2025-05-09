وفاة طيار عسكري عراقي بعد صراع مع المرض

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، يوم الجمعة، بوفاة الطيار العسكري النقيب حمزة سعدون فؤاد، أحد ضباط القوة الجوية العراقية ومن أبناء محافظة كركوك، بعد صراع مع مرض عضال لم يمهله طويلاً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الفقيد كان من الضباط المعروفين بالكفاءة والانضباط، وقدم خدمات متميزة خلال سنوات خدمته في القوات الجوية العراقية، حيث شارك في مهام جوية عدة ضمن واجباته الوطنية.

وبحسب المصدر، شهدت الأوساط العسكرية والاجتماعية في كركوك حالة من الحزن على رحيله، فيما نعاه زملاؤه في القوات المسلحة، مؤكدين أنه كان يتمتع بسيرة طيبة وأداء مهني عالٍ.

وأوضح المصدر أن "جثمان النقيب حمزة وارى الثرى من قبل أهله ومحبيه، في أحد مقابر كركوك".