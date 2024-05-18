وفاة طفل وعمته غرقاً في نهر دجلة جنوب زاخو

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة الدفاع المدني، بإدارة زاخو المستقلة، يوم السبت، بأن امرأةً وطفلاً توفيا غرقا في نهر دجلة بمنطقة سحيلا جنوب زاخو بإقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث غرق وقع في قرية كوز كيراني، حيث وقع طفل يبلغ من العمر سنة واحدة في نهر دجلة بمنطقة سحيلا، وحاولت عمته إنقاذه لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب قوة تيار المياه مما ادى الى غرقهما معا".

واوضح المصدر ان "فرق الإنقاذ والغواصين من زاخو وصلوا الى موقع الحادث وبدأت في البحث عن الجثتين إلا أنه حتى الآن لم يتم العثور عليهما".