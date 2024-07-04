وفاة طفل وصبي غرقا وإحباط محاولتي انتحار في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية، يوم الخميس، بغرق طفل في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك وصبي في مدينة الموصل، وإحباط محاولتي انتحار لرجل وفتاة في الموصل والناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً بعمر سبع سنوات كان مع عائلته يسبحون في منتجع في ناحية التون كوبري (45 كم شمال كركوك)، حيث أن الطفل كان يسبح هو وعائلته قبل أن تسحبه شدة الماء إلى منتصف النهر ولقوة جريان النهر سحبته الى قاع النهر ومات غرقاً".

وأضاف المصدر أن "الأهالي وفرق الإنقاذ تسعى لانتشال الجثة التي هبطت الى اسفر النهر وسحبتها شدة وقوة مياه نهر الزاب والجثة مازالت عالقة بنهر بالنهر، ولم تفلح محاولات الشرطة النهرية والشباب لغرض انتشالها من النهر".

يذكر أن هذه الحالة الخامسة خلال اقل من اسبوع، حيث غرق أمس شاب في ناحية الزاب وكذلك قبله بأيام غرق شخص ثان بدأت الموقع وسبقه غرق شاب بنهر الزاب في ناحية التون كوبري شمال غربي كركوك.

من جانبها تمكنت الشرطة النهرية، يوم الخميس، من انتشال جثة صبي غرق في نهر دجلة غرب الموصل

وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "قسم الشرطة النهرية تمكن من انتشال جثة غريق من مواليد 2009 أثناء السباحة بنهر دجلة في منطقة حليلة بناحية حميدات غرب الموصل".

وأوضح المصدر أن "الشرطة النهرية سلمت الجثة الى الطب العدلي بالموصل وفتحت تحقيقا بالموضوع لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية".

في حين ‏تمكنت الشرطة النهرية في نينوى، من إحباط محاولة انتحار لرجل أربعيني ألقى بنفسه في نهر دجلة بمدينة الموصل.

‏وقال مصدر في شرطة محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ رجل وإحباط محاولة انتحاره بعد أن ألقى بنفسه من من الجسر الثالث في الموصل إلى نهر دجلة".

‏وأوضح المصدر أن "الرجل بعمر 42 عاماً وانقذته الدوريات النهرية للشرطة المرابطة في النهر قرب الجسر الثالث"، مبينا أن "التحقيقات الأولية أوضحت أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية".

من جانب آخر، تمكنت الشرطة النهرية من إنقاذ فتاة في العشرينيات من عمرها حاولت الانتحار برمي نفسها في نهر الفرات من أعلى جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وتم نقلها إلى المستشفى وهي بحالة خطرة.