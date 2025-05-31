وفاة طفل بطلق ناري وثلاث حالات غرق خلال 24 ساعة في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن محافظة نينوى شهدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حوادث عديدة، تمثلت بوفاة طفل إثر إطلاق نار عن طريق الخطأ، إلى جانب تسجيل ثلاث حالات غرق في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً يبلغ من العمر خمس سنوات توفي على الفور بعد إصابته بطلق ناري انطلق من سلاح والده أثناء عبثه به داخل مركبة العائلة على الطريق الرابط بين الموصل وقضاء تلكيف شمال المدينة".

وأشار إلى "نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي في الموصل لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي سياق منفصل، أضاف المصدر، أن "نينوى سجلت ثلاث حالات غرق خلال اليوم الماضي، حيث توفي شابان في قرية تل السمن التابعة لقضاء تلعفر غرب المحافظة، بينما لقي شاب ثالث حتفه أثناء السباحة في بحيرة سد الموصل ضمن ناحية زمار شمال غرب المدينة".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثث الضحايا، ونُقلت جميعها إلى دائرة الطب العدلي في الموصل، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحوادث".