وفاة طفلين "اختناقاً" داخل صندوق سيارة في نينوى

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر طبي في محافظة نينوى اليوم الجمعة، بأن طفلين اثنين توفيا اختناقاً عندما كانا يلعبان داخل صندوق سيارة بناحية زمار شمال غرب الموصل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز أن "الطفل (محمد نشوان علي) والطفلة (رند حسين علي ) أبناء عمومة بعمر خمسة أعوام كانا يلعبان قرب منزلهما في قرية تل خضر بناحية زمار في نينوى"، مبينا أن "ذويهم شعروا بغيابهم بعد ساعتين وعند البحث عنهما وجدوهما داخل صندوق إحدى العجلات وقد أصيبا بحالة اختناق بعد أن أغلق الصندوق عليهما".

وتابع المصدر؛ أنه "جرى نقلهما إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات تبين انهما قد فارقا الحياة نتيجة اختناقهما داخل صندوق العجلة".

‏وأضاف المصدر "أن الضحيتين أبناء عمومة لأشقاء يسكنون بالقرب من بعضهما وإن الطفلين فقدا عندما كانا يلعبان سويا أمام دورهم قبل أن يتم العثور عليهما متوفين".