شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية في دمشق، يوم الاربعاء، وفاة طفلة عراقية بعد معاناة من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر السادس من شهر شباط الماضي.

ونعت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الطفلة العراقية (حسناء عمار صبيح ) التي وافتها المنية بعد معاناة من آثار صحية تسبب بها سقوط منزل عائلتها بمدينة حلب اثر الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في شباط الماضي، رغم الجهود والمتابعة الحثيثة والمستمرة التي بذلتها السفارة بتوجيه من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الدائرة العربية في الخارجية العراقية رئيس فريق الاغاثة وبالتنسيق مع وزارة الصحة السورية والهلال الاحمر العربي السوري، ومتابعة مباشرة من محافظ حلب وخالد حبوباتي رئيس الهلال الاحمر السوري".