وفاة طفلة رضيعة تزج بوالديها بالسجن في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، اليوم السبت، باعتقال والدي طفلة رضيعة بعد وفاتها داخل خزان مياه بمنزلهم في بغداد، فيما توفي موظف بصعقة كهربائية بديالى.

وقال مصدر أمني ببغداد، لوكالة شفق نيوز إن "امرأة قدمت شكوى الى مركز الشرطة ضد زوجها، ضمن منطقة الشعب، شمالي العاصمة، بعد ادعائها بأنها وجدت ابنتها الطفلة عمرها 9 اشهر متوفية داخل خزان الماء وقام والدها باخراجها ودفنها دون اشعار الاجهزة الامنية".

واضاف انه "تم توقيف الزوجة والزوج على ذمة التحقيق وتم ايضا التوصل الى الدفان واعتقاله كونه قام بدفن الطفلة بدون اي مستمسك"، مبينا انه "تم استحصال موافقة القاضي وخرجت قوة أمنية الى مكان دفن الطفلة واخراجها ونقلها الى الطب العدلي لغرض معرفة أسباب الوفاة الحقيقية".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني في المحافظة، بمصرع موظف جراء صعقة كهربائية شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز ان "موظفا في العقد الثلاثيني من عمره لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية في ناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة".

وبين ان "الضحية يعمل موظفا في دائرة الكهرباء ولقي مصرعه أثناء أعمال صيانة اثناء الواجب"، مشيرا الى "نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيقا بملابسات الحادث".