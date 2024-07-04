وفاة طفلة بطريقة غريبة واعتقال طبيب مطلوب قضائيًا في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدران طبي وأمني في كركوك، يوم الخميس، بوفاة طفلة صغيرة بطريقة غير متوقعة، واعتقال طبيب مطلوب قضائيًا في حادثين منفصلين بالمحافظة.

وأوضح المصدر الطبي لوكالة شفق نيوز أن الطفلة أردهان محمد صالح، البالغة من العمر عشر سنوات ومن سكان قرية الصباغية التابعة لناحية الزاب في قضاء الحويجة (75 كم جنوب غربي كركوك)، توفيت إثر حادث غريب أثناء مساعدتها لوالدتها في أعمال التنظيف، حيث تعثرت الطفلة بعصا التنظيف المائي، مما أدى إلى تكسر العصا ودخولها في بلعومها وقطع شرايينها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وبين المصدر، أنه رغم محاولات الفريق الطبي لإنقاذها، توفيت الطفلة متأثرةً بالإصابة، وتم نقل جثتها إلى دائرة الطب العدلي للتشريح.

وفي سياق متصل، أكد المصدر الأمني للوكالة أن قوة أمنية مشتركة عند نقطة تفتيش في ناحية تازة (25 كم جنوب كركوك)، ألقت القبض على الطبيب (س،ع،م) من سكان بغداد، وذلك بناءً على مذكرة قبض صادرة ضده من محكمة استئناف بابل وفقًا للمادة 433 من قانون العقوبات العراقي.

وتتضمن المادة 433 من قانون العقوبات العراقي العقوبة بالحبس من شهر إلى سنة، أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارًا، لكل من يقوم بغش العاقد بمعرفة طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية، أو في تركيبها، أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها، إذا كان ذلك يعتبر شرطًا أساسيًا للبيع بموجب الاتفاق أو العادات.

وقد تم نقل الطبيب إلى مقر الاحتجاز تمهيدًا لتسفيره إلى محافظة بابل لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.