وفاة طفلة بحريق وطفل بحادث دهس في مدينة الصدر

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة طفلة وطفل في حادثين منفصلين وقعا في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفلة من مواليد عام 2022 لقيت مصرعها إثر اندلاع حريق داخل إحدى غرف منزل ضمن قطاع 52 بمدينة الصدر، ما أدى إلى احتراق الغرفة بالكامل.

وأضاف أن خبير الأدلة الجنائية رجّح أن يكون سبب الحريق تماساً كهربائياً.

وفي حادث منفصل ضمن قطاع 2 بمدينة الصدر، أوضح المصدر أن طفلاً من مواليد عام 2020 توفي بعد تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة نوع "كابسة"، نتيجة قيادة سائقها بسرعة وعدم الانتباه.

وأشار إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على سائق العجلة، وتم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً.