وفاة طبيب واستاذ جامعي أثناء تعلمه السباحة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بأن استاذاً جامعيا توفي بحادث غرق وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "استاذا في جامعة الكوفة في الأربعينات من عمره توفي بحادث غرق صادم ومفاجئ أثناء تعلمه السباحة في نهر الكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "المجنى عليه يعمل ايضا طبيب اسنان ولديه عيادة خاصة في احد احياء النجف"، موضحا أن "قوات الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثة الاستاذ والطبيب ونقلتها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".