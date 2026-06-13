وفاة طبيبة خلال "عملية ناظورية" وانتشال جثة غريق في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة نينوى، يوم السبت، بوفاة طبيبة خلال خضوعها لـ "عملية ناظورية" داخل أحد المستشفيات الأهلية في مدينة الموصل، فيما انتشلت القوات الأمنية جثة غريق في ناحية "وانة" شمالي المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طبيبة تبلغ من العمر 30 عاماً دخلت مستشفى (صحة المرأة الأهلي) في الموصل لإجراء عملية ناظورية، إلا أنها فارقت الحياة أثناء أو بعد العملية بوقت قصير".

وأضاف أن "الجهات الصحية والقانونية المتخصصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الوفاة، وتمت إحالة الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإجراء التشريح وتحديد السبب الحقيقي للوفاة".

وأوضح المصدر، أن نتائج تقرير الطب العدلي والتحقيقات الجارية ستحدد الأسباب الطبية والقانونية المتعلقة بالحادث والإجراءات اللاحقة بشأنه.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني آخر، بانتشال جثة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً بعد تعرضه للغرق في نهر دجلة بناحية "وانة" شمالي مدينة الموصل.

وأشار المصدر، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الفتى من أهالي منطقة الرشيدية، وقد تعرض للغرق أثناء وجوده في النهر، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من العثور على جثته وانتشالها، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".