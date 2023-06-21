وفاة طالب قبل دخوله قاعة الامتحانات العامة في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأربعاء، وفاة أحد الطلبة قبل دخوله القاعة الإمتحانية في البصرة أقصى جنوبي العراق.

ونعى وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وفاة الطالب أحمد بشير حسون ( أحد الطلبة الخارجيون ) بعد تعرضه إلى سكتة قلبية قبل دخوله القاعة الإمتحانية بدقائق، متقدما ً إلى ذويه بأحر التعازي والمواساة .

وانطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي بمشاركة نحو 700 ألف طالب وطالبة في عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان.