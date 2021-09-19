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وفاة ضابط عراقي برتبة لواء متأثراً بجراح نتيجة حادث سير

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-19T08:49:19+0000
وفاة ضابط عراقي برتبة لواء متأثراً بجراح نتيجة حادث سير

شفق نيوز/ نعى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، يوم الأحد، ضابطا عراقياً برتبة لواء توفي نتيجة حادث سير مروع وقع الأسبوع الماضي على طريق الموصل - بغداد.

وقال سعدون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اتقدم بأحر التعازي والمواساة الى ذوي الفقيد اللواء الركن محمد خلف سعيد، والذي وافته المنية صباح يوم الاحد 19 أيلول 2021، نتيجة لمضاعفات الحادث الأليم الذي أصيب به في الاسبوع الماضي خلال توجهه مع زمرة تفتيشية لإداء الواجب في لواء المشاة الثالث والأربعين الفرقة عشرين قيادة عمليات غرب نينوى، حيث انقلبت العجلة التي كانت تقله مع الزمرة مما أدى إلى اصابته ووفاته اليوم".

وأفاد مصدر أمني، يوم الاحد الماضي، بمصرع ضابط عراقي كبير وإصابة أثنين آخرين وجندي بحادث سير مروع على طريق الموصل - بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللواء الركن هاشم عبد فياض مدير مفتشية صنف المدفعية في وزارة الدفاع لقي حتفه بحادث سير مروع على طريق موصل - بغداد بالقرب من ناحية القيارة الواقعة جنوب مدينة الموصل".

وأضاف، أن "الحادث أدى أيضاً الى جرح ضابطين آخرين بجروح خطيرة مع جندي آخر كان يرافقهم"، مشيرا الى "نقل المصابين بطائرة الى اربيل".

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