وفاة صبي وإصابة 23 آخرين بهجوم للكلاب السائبة في سنجار

شفق نيوز/ أفادت صحة سنجار، يوم السبت، بوفاة صبي وإصابة 23 آخرين بهجوم للكلاب السائبة على الأهالي في القضاء خلال شهر نيسان الجاري.

وقال بركات حاجو مدير شعبة المراكز الصحية في سنجار لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً يبلغ من العمر 11 عاما قد توفي بعد ان تعرض لعضة كلب نظرا لعدم اخذه اللقاح في حينها".

واشار الى ان "دائرة صحة سنجار سجلت 23 حالة تعرض لهجوم الكلاب السائبة على المواطنين خلال شهر نسيان الجاري".

وتابع حاجو ان "من الاسباب الرئيسة لتعرض الاهالي لهجوم الكلاب السائبة هو ازدياد اعداد هذه الكلاب في المنطقة مع عدم وجود آلية لمنع ومكافحة انتشار الكلاب السائبة في الشوارع والازقة من قبل الجهات المعنية"، مضيفا ان "عدد الكلاب السائبة في سنجار يقدر بالآلاف".

واشار مدير شعبة المراكز الصحية في سنجار الى ان "قضاء سنجار يعاني من عدم وجود عدد كافي من اللقاحات ضد عضات الكلاب"، مطالبا الحكومة المحلية في نينوى بزيادة الحصص المخصصة للنواحي والقرى التابعة لقضاء سنجار".