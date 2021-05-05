وفاة أشهر خطيب في ديالى بفيروس كورونا

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي في ديالى، يوم الأربعاء، بوفاة أشهر خطباء الجوامع بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "إمام وخطيب مسجد الشافعي أشهر مساجد ديالى، عز الدين الكيلاني توفي اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد معاناة ومضعفات جراء الوباء".

وأضاف، أن "الكيلاني جرى تشييعه مساء اليوم، في منطقة السادة قبل أن يتم دفنه في مقبرة الشريف في أطراف مدينة بعقوبة".

وشغل الكيلاني، سابقا منصب رئيس لجنة الإرشاد والدعوة في ديوان الوقف السني بديالى، وهو من الشخصيات الدينية البارزة في المحافظة.

ويتجاوز ضحايا كورونا في ديالى 300 شخص بين مسؤول وموظف حكومي وشخصيات دينية وثقافية وإعلامية.